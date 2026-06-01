Parc Masson, Parc Masson, Nogent-sur-Seine

Parc Masson 5 – 7 juin Parc Masson Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-05T09:00:00+02:00 – 2026-06-05T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T09:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Accès libre

Parc Masson 25 avenue du général de gaulle, 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03 25 39 42 00 http://www.ville-nogent-sur-seine.fr Poumon de verdure au centre de la ville, cet ancien parc bourgeois du XIXe s. offre une vaste prairie centrale entourée d’arbres. Après la remise en valeur des lieux (restauration de la maison principale et la ré-affectation des bâtiments annexes), cet ensemble a été inauguré le 1er juin 2013.

Accès libre

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