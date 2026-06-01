Le Secret des Animaux, Théâtre de Verdure, Nogent-sur-Seine

Le Secret des Animaux Samedi 6 juin, 16h00 Théâtre de Verdure Aube

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Spectacle sur la scène du Théâtre de Verdure « Le Secret des Animaux » par la Compagnie La Grange aux Histoires.

Théâtre de Verdure rue du Gué de la Loge 10400 Nogent-sur-Seine Nogent-sur-Seine 10400 Aube Grand Est 03.25.39.42.00 https://nogentsurseine.fr https://www.nogentsurseine.fr Inauguré en 2025 lors des Journées européennes du patrimoine, le parc du théâtre de verdure est un nouvel espace vert de la ville d’une superficie de 4000 m², situé en bord de Seine. Aménagé de tables et bancs, de gradins, et d’une scène intégrée dans un décor naturel qui surplombe le fleuve, ce lieu est destiné à l’accueil du public et à la détente, et notamment à la présentation de spectacles et animations culturelles en extérieur. Ancien verger, le site a été planté de nouveaux arbres fruitiers de variétés anciennes, ainsi que de pieds de vigne, afin qu’il devienne un verger conservatoire accessible à tous, avec de la collecte de fruits possible et des activités pédagogiques autour des fruits. Des vestiges lapidaires d’une ancienne chapelle installés au bord du chemin et sous les arbres agrémentent la promenade. Parking

Spectacle sur la scène du Théâtre de Verdure « Le Secret des Animaux » par la Compagnie La Grange aux Histoires.

© La Grange aux Histoire