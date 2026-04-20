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Exposition de Sergii TSYKALOV Limogne-en-Quercy

Exposition de Sergii TSYKALOV Limogne-en-Quercy

Exposition de Sergii TSYKALOV Limogne-en-Quercy vendredi 1 mai 2026.

Adresse : 55 Place d'Occitanie

Ville : 46260 Limogne-en-Quercy

Département : Lot

Début : vendredi 1 mai 2026

Fin : vendredi 8 mai 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif : Gratuit

Limogne-en-Quercy

Exposition de Sergii TSYKALOV

55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :
2026-05-01

Venez découvrir l'exposition de peintures de Sergii TSYKALOV

Venez découvrir l'exposition de peintures de Sergii TSYKALOV

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55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28 

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English :

Come and discover Sergii TSYKALOV's painting exhibition

L’événement Exposition de Sergii TSYKALOV Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot

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