Limogne-en-Quercy

Exposition de Sergii TSYKALOV

55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 09:00:00

fin : 2026-05-08 19:00:00

Date(s) :

2026-05-01

Venez découvrir l'exposition de peintures de Sergii TSYKALOV

Venez découvrir l'exposition de peintures de Sergii TSYKALOV

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55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28

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English :

Come and discover Sergii TSYKALOV's painting exhibition

L’événement Exposition de Sergii TSYKALOV Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot