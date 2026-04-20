Exposition de Sergii TSYKALOV Limogne-en-Quercy
Exposition de Sergii TSYKALOV Limogne-en-Quercy vendredi 1 mai 2026.
Limogne-en-Quercy
Exposition de Sergii TSYKALOV
55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-01 09:00:00
fin : 2026-05-08 19:00:00
Date(s) :
2026-05-01
Venez découvrir l'exposition de peintures de Sergii TSYKALOV
Venez découvrir l'exposition de peintures de Sergii TSYKALOV
.
55 Place d’Occitanie Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 5 65 24 34 28
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Come and discover Sergii TSYKALOV's painting exhibition
L’événement Exposition de Sergii TSYKALOV Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-20 par OT Cahors Vallée du Lot
À voir aussi à Limogne-en-Quercy (Lot)
- Circuit des Murets du Causse Limogne-en-Quercy Lot 1 mai 2026
- Les Dolmens de Limogne-en-Quercy Limogne-en-Quercy Lot 1 mai 2026
- Séjour Coaching Nature location et excursion Vélo/ VTT Limogne-en-Quercy Lot 1 mai 2026
- La belle Etape Limogne-en-Quercy Lot 1 mai 2026
- Marché gourmand à Limogne Limogne-en-Quercy 14 mai 2026