Circuit des Murets du Causse Limogne-en-Quercy Lot

Circuit des Murets du Causse

Circuit des Murets du Causse 46260 Limogne-en-Quercy Lot Occitanie

Durée : 90 Distance : 13000.0 Tarif :

Excepté les quelques traversées de routes départementales, ce parcours sur le causse de Limogne-en-Quercy ne présente pas de difficulté majeure

English :

Except for a few crossings of departmental roads, this route on the Limogne-en-Quercy causse presents no major difficulties

Deutsch :

Abgesehen von einigen Überquerungen von Landstraßen stellt diese Strecke auf der Causse de Limogne-en-Quercy keine größeren Schwierigkeiten dar

Italiano :

A parte alcuni attraversamenti di strade dipartimentali, questo percorso sull’altopiano calcareo di Limogne-en-Quercy non presenta grandi difficoltà

Español :

Aparte de algunos cruces de carreteras departamentales, este itinerario por la meseta calcárea de Limogne-en-Quercy no presenta grandes dificultades

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-07-16 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot