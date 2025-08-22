La belle Etape Limogne-en-Quercy Lot

La Belle Etape

La Belle Etape 82 Avenue de Villefranche 46260 Limogne-en-Quercy Lot Occitanie

Au cœur du parc naturel régional des Causses du Quercy, le causse de Limogne abrite un petit patrimoine bâti caractéristique mûrets en pierres et prairies sèches, cabanes et dolmens, forêts de chênes, lavoirs, grottes et puits

+33 6 32 50 65 86

English :

At the heart of the Causses du Quercy Regional Natural Park, the Causse de Limogne is home to a characteristic built heritage: stone mulberries and dry meadows, huts and dolmens, oak forests, washhouses, caves and wells

Deutsch :

Im Herzen des regionalen Naturparks Causses du Quercy beherbergt die Causse de Limogne ein charakteristisches kleines bauliches Erbe: Steinmauern und Trockenwiesen, Hütten und Dolmen, Eichenwälder, Waschhäuser, Höhlen und Brunnen

Italiano :

Nel cuore del Parco Naturale Regionale delle Causses du Quercy, il Causse de Limogne ospita un caratteristico piccolo patrimonio edilizio: muri di pietra e prati secchi, capanne e dolmen, boschi di querce, lavatoi, grotte e pozzi, ecc

Español :

En el corazón del Parque Natural Regional de Causses du Quercy, el Causse de Limogne alberga un pequeño patrimonio construido característico: muros de piedra y praderas secas, cabañas y dólmenes, bosques de robles, lavaderos, cuevas y pozos, etc

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-12-01 par Lot Tourisme Agence de Développement Touristique du Lot