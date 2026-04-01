Visite de la truffière à Truffes Passion Limogne-en-Quercy
Visite de la truffière à Truffes Passion Limogne-en-Quercy mardi 21 avril 2026.
Limogne-en-Quercy
Visite de la truffière à Truffes Passion
151 Chemin du Jouncas Limogne-en-Quercy Lot
Tarif : – – 15 EUR
Général
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 10:00:00
fin : 2026-04-21
Date(s) :
2026-04-21
Dans le cadre de la manifestation Dor'Lot Emerveille, profitez d'une visite spéciale de la truffière "A la découverte de la truffe" comprenant une dégustation au tarif préférentiel de 15 €/adulte (au lieu de 16 €) et de 10€/enfant (6-12 ans), sur réservation
Dans le cadre de la manifestation Dor'Lot Emerveille, profitez d'une visite spéciale de la truffière "A la découverte de la truffe" comprenant une dégustation au tarif préférentiel de 15 €/adulte (au lieu de 16 €) et de 10€/enfant (6-12 ans), sur réservation
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151 Chemin du Jouncas Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 21 52 77 70
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English :
As part of the Dor'Lot Emerveille event, enjoy a special visit to the truffle farm "A la découverte de la truffe" including a tasting at the special rate of 15 ?/adult (instead of 16?) and 10?/child (6-12 years), on reservation
L’événement Visite de la truffière à Truffes Passion Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Cahors Vallée du Lot
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