Limogne-en-Quercy

Visite de la truffière à Truffes Passion

151 Chemin du Jouncas Limogne-en-Quercy Lot

Tarif : – – 15 EUR

Général

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-21 10:00:00

fin : 2026-04-21

Date(s) :

2026-04-21

Dans le cadre de la manifestation Dor'Lot Emerveille, profitez d'une visite spéciale de la truffière "A la découverte de la truffe" comprenant une dégustation au tarif préférentiel de 15 €/adulte (au lieu de 16 €) et de 10€/enfant (6-12 ans), sur réservation

Dans le cadre de la manifestation Dor'Lot Emerveille, profitez d'une visite spéciale de la truffière "A la découverte de la truffe" comprenant une dégustation au tarif préférentiel de 15 €/adulte (au lieu de 16 €) et de 10€/enfant (6-12 ans), sur réservation

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151 Chemin du Jouncas Limogne-en-Quercy 46260 Lot Occitanie +33 6 21 52 77 70

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English :

As part of the Dor'Lot Emerveille event, enjoy a special visit to the truffle farm "A la découverte de la truffe" including a tasting at the special rate of 15 ?/adult (instead of 16?) and 10?/child (6-12 years), on reservation

L’événement Visite de la truffière à Truffes Passion Limogne-en-Quercy a été mis à jour le 2026-04-11 par OT Cahors Vallée du Lot