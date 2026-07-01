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AGENDA · Lannemezan

Exposition De silence(s) et de glace Aux Bassins d’Oréa Lannemezan

mardi 21 juillet 2026 · Aux Bassins d'Oréa · Lannemezan

Informations pratiques

Début
mardi 21 juillet 2026
Fin
mercredi 22 juillet 2026
Lieu
Aux Bassins d'Oréa
Adresse
150 Bd du Futur
Ville
65300 Lannemezan
Département
Hautes-Pyrénées
Tarif

Lannemezan

Exposition De silence(s) et de glace

Aux Bassins d’Oréa 150 Bd du Futur Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-21
fin : 2026-07-22

Date(s) :
2026-07-21

Exposition photographique consacrée aux paysages de l’Arctique et au monde polaire de Florian Ledoux, ambassadeur Prestalis depuis plus de 10 ans.
Des œuvres à contempler sous en apnée.
Du lundi au vendredi 10 h à 19 h
Samedi et Dimanche: 9 h à 18 h   .

Aux Bassins d’Oréa 150 Bd du Futur Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 03 40 

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English :

A photography exhibition featuring Arctic landscapes and the polar world by Florian Ledoux, a Prestalis ambassador for over 10 years.
Works to be enjoyed in the evening.

L’événement Exposition De silence(s) et de glace Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65

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