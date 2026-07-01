Exposition De silence(s) et de glace Aux Bassins d’Oréa Lannemezan

Informations pratiques

Lannemezan

Exposition De silence(s) et de glace

Aux Bassins d’Oréa 150 Bd du Futur Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-21

fin : 2026-07-22

Date(s) :

2026-07-21

Exposition photographique consacrée aux paysages de l’Arctique et au monde polaire de Florian Ledoux, ambassadeur Prestalis depuis plus de 10 ans.

Des œuvres à contempler sous en apnée.

Du lundi au vendredi 10 h à 19 h

Samedi et Dimanche: 9 h à 18 h .

Aux Bassins d’Oréa 150 Bd du Futur Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 50 03 40

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English :

A photography exhibition featuring Arctic landscapes and the polar world by Florian Ledoux, a Prestalis ambassador for over 10 years.

Works to be enjoyed in the evening.

L’événement Exposition De silence(s) et de glace Lannemezan a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65