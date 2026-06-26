Les Matinées des Jeux de Société A la médiathèque La Route des Savoirs Lannemezan mercredi 22 juillet 2026.

Lannemezan

Les Matinées des Jeux de Société

A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-22 10:00:00

fin : 2026-07-22 12:00:00

Date(s) :

2026-07-22

Les Matinées des Jeux de Société

Venez découvrir de nouveaux jeux de société et partager ensemble un moment de convivialité !

Tout public, entrée libre.

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A la médiathèque La Route des Savoirs 273. rue Thiers Lannemezan 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 99 13 50 mediatheque@mairie-lannemezan.fr

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English :

Board Game Mornings

Come discover new board games and enjoy some fun together!

Open to all ages; free admission.

L’événement Les Matinées des Jeux de Société Lannemezan a été mis à jour le 2026-06-26 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65