Après-midi jeux de société tous ensemble A la salle du Renouveau Lannemezan

Après-midi jeux de société tous ensemble

A la salle du Renouveau 46 rue Paul Bert Lannemezan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-07-26 14:00:00

fin : 2026-07-26 17:00:00

Date(s) :

2026-07-26

L’association Au-delà des Jeux réunit curieux et passionnés autour des jeux de société et de rôle.

Découverte, partage et bonne humeur sont au rendez-vous pour passer un après-midi ludique et convivial !

+33 6 66 51 87 40

English :

The Au-delà des Jeux association brings together the curious and those with a passion for board and role-playing games.

Discover, share and enjoy an afternoon of fun and conviviality!

