Exposition de véhicules anciens au château d’Alphéran Château d’Alphéran Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Exposition de véhicules anciens au château d’Alphéran

Samedi 19 septembre 2026 de 10h à 17h. Château d’Alphéran 675 chemin du Château d’Alphéran Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Comme chaque année, dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine , le Château d’Alphéran accueillera une exposition de véhicules anciens et ouvrira ses jardins.

Toute la journée du samedi 19 septembre, exposition de véhicules anciens. Ouverture des jardins, de l’orangeraie et pour la première fois de la chapelle.

Possibilité de petite restauration sur place.



Organisé avec L’Auto Moto Retro Club du Canton Vert.



Parking gratuit. .

Château d’Alphéran 675 chemin du Château d’Alphéran Aix-en-Provence 13540 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 17 58 06 69 contact.alpheran@gmail.com

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English :

As it does every year, as part of European Heritage Days, the Château d’Alphéran will host an exhibition of vintage vehicles and open its gardens to the public.

L’événement Exposition de véhicules anciens au château d’Alphéran Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-09-02 par Office de Tourisme d’Aix en Provence