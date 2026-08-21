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Exposition de véhicules anciens, Château de Baugé, Baugé

dimanche 20 septembre 2026 · Château de Baugé · Baugé

Exposition de véhicules anciens, Château de Baugé, Baugé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Château de Baugé
Adresse
Place de l'Europe, 49150 Baugé
Ville
49150 Baugé
Département
Maine-et-Loire

Exposition de véhicules anciens Dimanche 20 septembre, 14h00 Château de Baugé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

L’association des véhicules anciens de la Vallée du Loir exposera ces véhicules Place de l’Europe

Château de Baugé Place de l’Europe, 49150 Baugé Baugé 49150 Baugé Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 84 00 74 http://www.chateau-bauge.fr Dans l’enceinte fortifiée d’un château à motte primitif, un logis résidentiel est reconstruit en plusieurs phases entre 1430 et 1455 par Yolande d’Aragon, puis par son fils René d’Anjou, dit « le Roi René ». Utilisé par les Gouverneurs de la ville entre le XVI° et le XVIII°, il est ensuite profondément remanié à l’intérieur pour un usage administratif. La façade affiche nettement les caractères d’un logis de plaisance du XV° siècle : disposition d’ensemble assez irrégulière, lucarnes passantes avec gâbles à crochets au niveau du toit, tour octogonale en saillie sur la façade, baies à meneaux encadrées de tuffeau ; disparition de tout élément militaire dans l’architecture.
L’association des véhicules anciens de la Vallée du Loir exposera ces véhicules Place de l’Europe

Ville de Baugé-en-Anjou

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