Exposition de véhicules anciens Espace Quargnento Coubon

Coubon

Exposition de véhicules anciens

Espace Quargnento 30 route du Plan d’eau Coubon Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07 09:00:00

fin : 2026-06-07 12:00:00

Date(s) :

2026-06-07

4ème exposition de voitures anciennes à Coubon ! Rendez-vous à l’Espace Quargnento le dimanche 7 juin de 9h à 12h pour découvrir des véhicules de collection. Événement ouvert aux particuliers avec buvette sur place.

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Espace Quargnento 30 route du Plan d’eau Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 80 32

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English :

4th classic car show in Coubon! Join us at Espace Quargnento on Sunday June 7 from 9am to 12pm to discover vintage vehicles. Event open to private individuals, with refreshments on site.

L’événement Exposition de véhicules anciens Coubon a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay