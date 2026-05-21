Exposition de véhicules anciens Espace Quargnento Coubon
Exposition de véhicules anciens Espace Quargnento Coubon dimanche 7 juin 2026.
Coubon
Exposition de véhicules anciens
Espace Quargnento 30 route du Plan d’eau Coubon Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07 09:00:00
fin : 2026-06-07 12:00:00
Date(s) :
2026-06-07
4ème exposition de voitures anciennes à Coubon ! Rendez-vous à l’Espace Quargnento le dimanche 7 juin de 9h à 12h pour découvrir des véhicules de collection. Événement ouvert aux particuliers avec buvette sur place.
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Espace Quargnento 30 route du Plan d’eau Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 08 80 32
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English :
4th classic car show in Coubon! Join us at Espace Quargnento on Sunday June 7 from 9am to 12pm to discover vintage vehicles. Event open to private individuals, with refreshments on site.
L’événement Exposition de véhicules anciens Coubon a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay