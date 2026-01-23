Marche organisée sur La Transcévenole Peyrard Les Bourgères Coubon

Marche organisée sur La Transcévenole

Début : 2026-06-07 08:00:00

fin : 2026-10-04

2026-06-07 2026-10-04

Venez parcourir ce chemin de 24 kms, partant d’une localité proche du Puy en Velay et s’arrêtant à la lisière de l’Ardèche… Une randonnée facile, sur le tracé d’un chemin de fer jamais mis en service…

Peyrard Les Bourgères Association La Transcévenole Coubon 43700 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 61 71 41 transcevenole@laposte.net

English : Marche La Transcévenole

Come and hike this 24-kilometer trail, starting from a town near Le Puy en Velay and stopping at the edge of the Ardèche… An easy hike along the route of a railroad that was never put into service?

