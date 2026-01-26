La Ronde des Pâquerettes 9ème édition Espace Quargnento Coubon

La Ronde des Pâquerettes 9ème édition

Espace Quargnento 30 route du Plan d’Eau Coubon Haute-Loire

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-21

2026-06-20

Sport, convivialité… et solidarité sont les maîtres mots de la Ronde des Pâquerettes. Venez participer aux différentes randos (à pied, cyclo ou VTT) proposées dans le week-end.

+33 6 73 57 68 66

English :

Sport, conviviality… and solidarity are the watchwords of the Ronde des Pâquerettes. Come and take part in the various hikes, bike rides and mountain bike tours on offer over the weekend.

