Exposition de véhicules anciens et bourse

Pontigny Yonne

Début : 2026-05-09

fin : 2026-05-09

2026-05-09

L’Amicale des Sapeurs-Pompiers de Pontigny vous invite à une exposition de véhicules anciens et bourse à Pontigny ! L’événement débutera dès 7h pour l’accueil des voitures, motos et tracteurs. Les exposants de la bourse seront accueillis de 6h à 8h pour installer leurs stands.

Tout au long de la journée, vous pourrez profiter d’animations, de buvette et de restauration, avec une spécialité jambon à la broche qui ravira vos papilles. .

Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 08 17 52

