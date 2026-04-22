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Festival du Bien-Vivre Avenue de l’Abbaye Pontigny

Festival du Bien-Vivre Avenue de l’Abbaye Pontigny samedi 30 mai 2026.

Lieu : Avenue de l'Abbaye

Adresse : Abbaye de Pontigny

Ville : 89230 Pontigny

Département : Yonne

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Tarif : Gratuit Gratuit

Pontigny

Festival du Bien-Vivre

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31

Date(s) :
2026-05-30

Bien-Vivre dans nos territoires, est-ce possible?
Venez échanger, débattre, rêver, construire…
Pour que le Bien-Vivre devienne réalité !   .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté   ac.blaise@ccfd-terresolidaire.org

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English : Festival du Bien-Vivre

L’événement Festival du Bien-Vivre Pontigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois

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