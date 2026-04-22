Festival du Bien-Vivre Avenue de l’Abbaye Pontigny

Pontigny

Festival du Bien-Vivre

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-30

Bien-Vivre dans nos territoires, est-ce possible?

Venez échanger, débattre, rêver, construire…

Pour que le Bien-Vivre devienne réalité ! .

Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ac.blaise@ccfd-terresolidaire.org

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English : Festival du Bien-Vivre

L’événement Festival du Bien-Vivre Pontigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois