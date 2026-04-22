Festival du Bien-Vivre Avenue de l’Abbaye Pontigny
Festival du Bien-Vivre Avenue de l’Abbaye Pontigny samedi 30 mai 2026.
Pontigny
Festival du Bien-Vivre
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny Yonne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-30
Bien-Vivre dans nos territoires, est-ce possible?
Venez échanger, débattre, rêver, construire…
Pour que le Bien-Vivre devienne réalité ! .
Avenue de l’Abbaye Abbaye de Pontigny Pontigny 89230 Yonne Bourgogne-Franche-Comté ac.blaise@ccfd-terresolidaire.org
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English : Festival du Bien-Vivre
L’événement Festival du Bien-Vivre Pontigny a été mis à jour le 2026-04-22 par OT Chablis Cure et Yonne Tonnerrois