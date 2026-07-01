Exposition de véhicules anciens Sous le champ de foire Saint-Christophe-en-Brionnais

dimanche 26 juillet 2026 · Sous le champ de foire · Saint-Christophe-en-Brionnais

Informations pratiques

Saint-Christophe-en-Brionnais

Exposition de véhicules anciens

Sous le champ de foire Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 16:00:00

Date(s) :

2026-07-26

Le BRAC organise une exposition de véhicules anciens.

Une boisson sera offerte à chaque exposant. .

Sous le champ de foire Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 78 02 08

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English : Exposition de véhicules anciens

L’événement Exposition de véhicules anciens Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III