Exposition de véhicules anciens Sous le champ de foire Saint-Christophe-en-Brionnais
dimanche 26 juillet 2026 · Sous le champ de foire · Saint-Christophe-en-Brionnais
Informations pratiques
Saint-Christophe-en-Brionnais
Exposition de véhicules anciens
Sous le champ de foire Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 16:00:00
Date(s) :
2026-07-26
Le BRAC organise une exposition de véhicules anciens.
Une boisson sera offerte à chaque exposant. .
Sous le champ de foire Le Bourg Saint-Christophe-en-Brionnais 71800 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 89 78 02 08
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English : Exposition de véhicules anciens
L’événement Exposition de véhicules anciens Saint-Christophe-en-Brionnais a été mis à jour le 2026-07-13 par MARCIGNY │ OT de Marcigny-Semur | Cat.III
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