Exposition de véhicules anciens, sportifs ou prestigieux Cars & Coffee Bagnoles de l’Orne Normandie
dimanche 13 septembre 2026 · Bagnoles de l'Orne Normandie
Informations pratiques
Bagnoles de l’Orne Normandie
Exposition de véhicules anciens, sportifs ou prestigieux Cars & Coffee
Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie Orne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-13 09:30:00
fin : 2026-09-13 12:30:00
Date(s) :
2026-09-13 2026-10-25
Rassemblement organisé par l’association Bagnoles Moteurs Classiques.
À Bagnoles de l’Orne, station thermale Ville d’Accueil des Véhicules d’Epoque.
Venez profiter de ce rassemblement de véhicules anciens, classiques, sportifs et d’exception l’occasion de contempler de belles carrosseries, de belles mécaniques, de découvrir au passage l’association et d’échanger avec des amateurs passionnés.
Ouvert à tout public. .
Place des Halles Bagnoles de l’Orne Normandie 61140 Orne Normandie bagnolesmoteursclassiques@gmail.com
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English : Exposition de véhicules anciens, sportifs ou prestigieux Cars & Coffee
L’événement Exposition de véhicules anciens, sportifs ou prestigieux Cars & Coffee Bagnoles de l’Orne Normandie a été mis à jour le 2026-06-24 par Destination Touristique Domfront Bagnoles de l’Orne
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