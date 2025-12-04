Exposition de vitraux Lumières de verre Bibliothèque de Servoz Servoz

Exposition de vitraux Lumières de verre

Bibliothèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz Haute-Savoie

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-14

fin : 2025-03-07

Date(s) :

2025-12-14

Décors verriers en montagne façonner, sculpter la lumière…

Spécialiste des vitraux à la dalle de verre, Armelle Vallet, vitrailliste, exposera ses œuvres à la médiathèque de Servoz du 14 décembre 2025 au 7 mars 2026.

.

Bibliothèque de Servoz 113 rue du Bouchet Servoz 74310 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 78 57 biblioservoz@cc-valleedechamonixmb.fr

English :

Glass decorations in the mountains: shaping and sculpting light…

Stained glass specialist Armelle Vallet will be exhibiting her work at the Servoz media library from December 14, 2025 to March 7, 2026.

L’événement Exposition de vitraux Lumières de verre Servoz a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc