Exposition de voiture anciennes, Château de Pagax, Agnac

Informations pratiques

Exposition de voiture anciennes Dimanche 20 septembre, 10h30 Château de Pagax Aveyron

Entrée 5€ – gratuit pour les moins de 18 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:30:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine 2026, les Amis du château de Pagax vous invitent à découvrir ou redécouvrir une remarquable collection de voitures anciennes restaurées par l’association Rétromobile.

Une exposition statique sera présentée tout au long de la journée. À 15h30, ne manquez pas le concours d’élégance, au cours duquel les véhicules défileront devant un jury d’experts chargé de désigner la voiture lauréate.

Une journée placée sous le signe du patrimoine, architectural et automobile, qui ravira les passionnés comme les curieux.

Château de Pagax 2246 route de Pagax 12300 Flagnac Agnac 12300 Pagax Aveyron Occitanie 07 64 07 57 56 http://www.chateau-de-pagax.com Le château de Pagax se situe dans l’ancienne province du Rouergue et à la limite du Quercy tout proche. Il domine la vallée du Lot sur les hauteurs du village de Flagnac. Son architecture est typique des forteresses des XIIe et XIIIe siècles, avec un corps de logis de plan carré élevé sur 3 étages, au-dessus d’un rez-de-chaussée aveugle, flanqué de 4 tours d’angles reliées par des mâchicoulis. La plus ancienne mention qui soit faite du château de Pagax remonte à 1259. Il fût érigé pour fixer l’autorité royale en cette région. Il faisait partie du patrimoine de la noble et puissante famille De Montarnal, puis passa ensuite par héritage à la famille De Moret. Accès par la D 963 en venant de Decazeville direction Flagnac, puis tourner à droite avant le bourg de Flagnac en prenant la D 183 direction Pagax à 2,5 km. Adresse exacte : 2246 route de Pagax, 12300 Flagnac.

A l’occasion des JEP 2026, les Amis du château de Pagax vous invitent à découvrir ou à redécouvrir une collection de voitures anciennes restaurées par l’association Rétromobile.

©chateau-de-pagax