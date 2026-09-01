Soirée théâtre Ne me quittez pas Salle des fêtes Agnac
vendredi 11 septembre 2026 · Salle des fêtes · Agnac
Informations pratiques
Agnac
Soirée théâtre Ne me quittez pas
Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-11 21:00:00
fin : 2026-09-11
Date(s) :
2026-09-11
L’association Les Champs Fleuris vous propose une soirée théâtre intitulée Ne me quittez pas . Un spectacle est concocté par Biboc et Bibok avec au son l’assourdissante Evelyne. Venez nombreux ! Buvette et petits gâteaux sur place.
L’association Les Champs Fleuris vous propose une soirée théâtre intitulée Ne me quittez pas . Un spectacle est concocté par Biboc et Bibok avec au son l’assourdissante Evelyne. Venez nombreux ! Buvette et petits gâteaux sur place. .
Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leschampsfleuris.agnac@gmail.com
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English : Soirée théâtre Ne me quittez pas
The Les Champs Fleuris association invites you to a theater evening titled Don’t Leave Me. The show has been put together by Biboc and Bibok, with the deafening sounds of Evelyne. We hope to see many of you there! Refreshments and small pastries will be available on site.
L’événement Soirée théâtre Ne me quittez pas Agnac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Pays de Lauzun
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