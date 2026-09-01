Soirée théâtre Ne me quittez pas Salle des fêtes Agnac

Informations pratiques

Agnac

Soirée théâtre Ne me quittez pas

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac Lot-et-Garonne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-11 21:00:00

fin : 2026-09-11

Date(s) :

2026-09-11

L’association Les Champs Fleuris vous propose une soirée théâtre intitulée Ne me quittez pas . Un spectacle est concocté par Biboc et Bibok avec au son l’assourdissante Evelyne. Venez nombreux ! Buvette et petits gâteaux sur place.

L’association Les Champs Fleuris vous propose une soirée théâtre intitulée Ne me quittez pas . Un spectacle est concocté par Biboc et Bibok avec au son l’assourdissante Evelyne. Venez nombreux ! Buvette et petits gâteaux sur place. .

Salle des fêtes 46 route de Meyra Agnac 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine leschampsfleuris.agnac@gmail.com

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English : Soirée théâtre Ne me quittez pas

The Les Champs Fleuris association invites you to a theater evening titled Don’t Leave Me. The show has been put together by Biboc and Bibok, with the deafening sounds of Evelyne. We hope to see many of you there! Refreshments and small pastries will be available on site.

L’événement Soirée théâtre Ne me quittez pas Agnac a été mis à jour le 2026-08-04 par OT du Pays de Lauzun