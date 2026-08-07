Exposition de voitures anciennes au Kiosque Braderie Vintage Le Kiosque restaurant Romans-sur-Isère

Informations pratiques

Romans-sur-Isère

Exposition de voitures anciennes au Kiosque Braderie Vintage

Le Kiosque restaurant 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Le Kiosque Restaurant vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la passion et de la convivialité !

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Le Kiosque restaurant 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 92 43 92 lekiosque.romans@gmail.com

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English :

The Kiosque Restaurant invites you to join us for a day filled with passion and good cheer!

L’événement Exposition de voitures anciennes au Kiosque Braderie Vintage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme