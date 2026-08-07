Exposition de voitures anciennes au Kiosque Braderie Vintage Le Kiosque restaurant Romans-sur-Isère
dimanche 18 octobre 2026 · Le Kiosque restaurant · Romans-sur-Isère
Informations pratiques
Romans-sur-Isère
Exposition de voitures anciennes au Kiosque Braderie Vintage
Le Kiosque restaurant 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-10-18
Le Kiosque Restaurant vous donne rendez-vous pour une journée placée sous le signe de la passion et de la convivialité !
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Le Kiosque restaurant 11 place Jules Nadi Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 52 92 43 92 lekiosque.romans@gmail.com
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English :
The Kiosque Restaurant invites you to join us for a day filled with passion and good cheer!
L’événement Exposition de voitures anciennes au Kiosque Braderie Vintage Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2026-08-07 par Valence Romans Tourisme
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