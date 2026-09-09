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AGENDA · Brive-la-Gaillarde

Exposition de voitures anciennes, Esplanade Bernard Murat, Brive-la-Gaillarde

samedi 19 septembre 2026 · Esplanade Bernard Murat · Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Lieu
Esplanade Bernard Murat
Adresse
Place du 14 juillet, 19100 Brive-la-Gaillarde
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit.

Exposition de voitures anciennes Samedi 19 septembre, 10h00 Esplanade Bernard Murat Corrèze

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition de voitures anciennes par le Torpédo Club

Esplanade Bernard Murat Place du 14 juillet, 19100 Brive-la-Gaillarde Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine
Exposition de voitures anciennes par le Torpédo Club

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