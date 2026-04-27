Villers-sur-Mer

Exposition de voitures et défilé 170 ans de Villers-sur-Mer

Digue (devant la piscine) et rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 14:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Une exposition de véhicules anciens et d’époque, civils comme militaires, témoins de l’évolution des transports et des conflits. Une immersion vivante au cœur du patrimoine roulant, entre passion automobile et mémoire historique. Avec les Amis du Mont Canisy et le Rétro Auto-Club de Normandie.

Le temps d’une journée, pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan.

Une exposition de véhicules anciens et d’époque, civils comme militaires, témoins de l’évolution des transports et des conflits, sera à découvrir.

Une immersion vivante au cœur du patrimoine roulant, entre passion automobile et mémoire historique.

Avec les associations Les Amis du Mont Canisy et le Rétro Auto-Club de Normandie. .

Digue (devant la piscine) et rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00

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English : Exposition de voitures et défilé 170 ans de Villers-sur-Mer

An exhibition of vintage and period vehicles, both civilian and military, bearing witness to the evolution of transport and conflicts. A lively immersion in the heart of our rolling heritage, a blend of automotive passion and historical memory. With the Friends of Mont Canisy and the Rétro Auto-C…

L’événement Exposition de voitures et défilé 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville