Exposition de voitures et défilé 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer
Exposition de voitures et défilé 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer samedi 16 mai 2026.
Villers-sur-Mer
Exposition de voitures et défilé 170 ans de Villers-sur-Mer
Digue (devant la piscine) et rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-16 14:30:00
fin : 2026-05-16
Date(s) :
2026-05-16
Une exposition de véhicules anciens et d’époque, civils comme militaires, témoins de l’évolution des transports et des conflits. Une immersion vivante au cœur du patrimoine roulant, entre passion automobile et mémoire historique. Avec les Amis du Mont Canisy et le Rétro Auto-Club de Normandie.
Le temps d’une journée, pour fêter ses 170 ans, la cité balnéaire retrouve tout son éclat d’antan.
Une exposition de véhicules anciens et d’époque, civils comme militaires, témoins de l’évolution des transports et des conflits, sera à découvrir.
Une immersion vivante au cœur du patrimoine roulant, entre passion automobile et mémoire historique.
Avec les associations Les Amis du Mont Canisy et le Rétro Auto-Club de Normandie. .
Digue (devant la piscine) et rue du Général de Gaulle Villers-sur-Mer 14640 Calvados Normandie +33 2 31 14 40 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition de voitures et défilé 170 ans de Villers-sur-Mer
An exhibition of vintage and period vehicles, both civilian and military, bearing witness to the evolution of transport and conflicts. A lively immersion in the heart of our rolling heritage, a blend of automotive passion and historical memory. With the Friends of Mont Canisy and the Rétro Auto-C…
L’événement Exposition de voitures et défilé 170 ans de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer a été mis à jour le 2026-04-27 par OT SPL Deauville
À voir aussi à Villers-sur-Mer (Calvados)
- Visite guidée Villers-sur-Mer, architecture et patrimoine Villers-sur-Mer Tourisme Villers-sur-Mer 30 avril 2026
- Du haut aux pieds des Falaises des Vaches noires de Villers-sur-Mer Villers-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- 135 millions d’années sous vos pieds … Villers-sur-Mer Calvados 1 mai 2026
- Bourse aux livres Le Villare Villers-sur-Mer 2 mai 2026
- Course de Caisses à Savon Villers-sur-Mer 2 mai 2026