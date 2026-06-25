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Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau

Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau

Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau samedi 4 juillet 2026.

Lieu
Association des Peintres et Sculpteurs Millavois
Adresse
27 rue Antoine Guy
Ville
12100 Millau
Département
Aveyron
Début
samedi 4 juillet 2026
Fin
samedi 18 juillet 2026
Tarif
Gratuit

Millau

Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin

Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-18

Date(s) :
2026-07-04

Elisabeth Baillon
Encres Brodées
Du 4 au 18 juillet 2026-06-25 tous les jours de 16h à 19h.
 Vernissage le samedi 04 juillet à 18h00 au Vieux Moulin.   .

Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 18 85 58 30  apsm.millau@yahoo.com

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English :

L’événement Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin Millau a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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