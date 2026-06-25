Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau
Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin Association des Peintres et Sculpteurs Millavois Millau samedi 4 juillet 2026.
Millau
Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin
Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04
fin : 2026-07-18
Date(s) :
2026-07-04
Elisabeth Baillon
Encres Brodées
Du 4 au 18 juillet 2026-06-25 tous les jours de 16h à 19h.
Vernissage le samedi 04 juillet à 18h00 au Vieux Moulin. .
Association des Peintres et Sculpteurs Millavois 27 rue Antoine Guy Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 18 85 58 30 apsm.millau@yahoo.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Exposition d’Elisabeth Baillon Encres Brodées – Vieux Moulin Millau a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Millau (Aveyron)
- Graffiti Garden Party (festival du graffiti) 2026 Millau 4 juillet 2026
- Migoual Concept Race ( Trail Millau, Mont Aigoual, Millau) Millau 4 juillet 2026
- l’Ultraveyronnaise Millau 11 juillet 2026
- Millau Jazz Festival 2026 Millau 15 juillet 2026
- Soirée Vendredi 17 juillet| 3 Concerts Duo Brady | La vie d’après (19h) + Léa Maria Fries (21h) + Vincent Peirani Quintet Living Being IV (22h30) Duo Brady | La vie d’après- Millau Jazz Festival Millau 17 juillet 2026