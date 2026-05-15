Graffiti Garden Party (festival du graffiti) 2026 Millau

Millau

Graffiti Garden Party (festival du graffiti) 2026

Quai Sully Chaliès Millau Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-05

Date(s) :

2026-07-04

11e édition de la Graffiti Garden Party à Millau. Le festival aura lieu sur les quais Sully Chalies. Avec 12 street artistes invités pour une fresque collective de 150 m2, des stands, des initiations et des démos de danse.

SAMEDI

CONCERT DE LA RUMEUR

samedi 4 juillet, soirée à Salle René Rieux le mythique groupe La Rumeur pour une session inédite en Aveyron ! En première partie on retrouvera les collègues rappeur Rovazio et Tekilla au micro.

Tarif unique de 20€ la place

QR-code dans les photos

et lien ici https://www.helloasso.com/associations/aeroson12/evenements/la-rumeur

La Rumeur

1994, rencontre sur les bancs de la fac entre Ekoué et Mohamed dit Hamé. Ekoué et Philippe aka le Bavar sont originaires d’Elancourt. Un an plus tard, ils fondent le groupe La Rumeur. Leur base arrière, le 18ème déganté de Pigalle. Leur objectif, renouer avec les origines contestataires du hip-hop, promouvoir une conception indépendante de la pratique de leur musique. Ce qui a aussitôt impliqué la création d’un jeune label de production indépendant, Fuas Music. De 1997 à 1999, La Rumeur sort ses premiers disques, une trilogie de maxis 5 titres, qui fait rapidement école. Sans le moindre budget marketing, le groupe vend 50 000 exemplaires en deux ans.

La Rumeur s’envisage et s’impose comme une expérience contre-culturelle forte, traversée et nourrie par l’histoire de l’immigration. Le groupe fait de son concept, Rap de fils d’immigrés , un label de qualité. En 2000, la Major Company EMI Music rachète le catalogue de la Trilogie, et signe le groupe en contrat d’artiste.

Deux ans plus tard, La Rumeur sort L’ombre sur la Mesure , répertorié parmi Les 100 albums essentiels du Rap (Editions Scali). L’auteur de ce classement, Olivier Cachin, écrit Quand sort le disque, il attire l’attention d’un public varié, et intéresse même une partie du public rock qui n’avait pas kiffé du rap français depuis le split de NTM . La Rumeur acquiert ce statut à part, qui fait toujours sa réputation. Le groupe Noir Désir est séduit, l’invite à animer ses premières parties dans les grandes villes de France, et au Zénith de Paris.

En 2003, le groupe retrouve son indépendance totale, et produit deux albums, Regain de tension en 2004, Du cœur à l’Outrage en 2007, des inédits dans un coffret disque-DVD Les 10 ans de la Rumeur , organise ses propres tournées, commercialise son merchandising.

En 2007, La Rumeur se lance dans l’écriture de projets audiovisuels en lien avec l’histoire récente des quartiers populaires. En 2008, La Rumeur produit Nord-Sud-Est-Ouest , album solo d’Ekoué, les inédits 1 , et coproduit pour janvier 2009 l’album de fusion rock-rap L’angle mort , avec Serge Teyssot-Gay, guitariste de Noir Désir.

Long-métrage De L’Encre est diffusé 42 fois sur Canal+, se retrouve nominé aux trophées du Film Français et remporte plusieurs prix au festival Tous Ecrans de Genève dont celui du meilleur long métrage francophone doublé d’un achat par la chaîne TV5 Monde.

Court-métrage Ce Chemin devant moi est sélectionné au 65ème festival de Cannes en compétition officielle et a remporté le prix de photographie au dernier festival de Clermont Ferrand.

Côté musique, entre 2013 et 2014, La Rumeur promeut la sortie de son 4ème album, Tout brûle déjà (2012), et poursuit une tournée dont la première boucle s’est achevée le 8 novembre par un grand concert à l’Olympia. Après un passage au Francofolies le 14 juillet 2013, La Rumeur sort une série d’inédits dans lequel le groupe renoue avec l’âge d’or du hip hop années 90.

2015, La Rumeur revient au cinéma. Après la création de leur société de production, La Rumeur Filme, Ékoué et Hamé réalisent Les Derniers Parisiens.

2018, La Rumeur Filme produit K Contraire, long-métrage réalisé par Sarah Marx, sélectionné à la 75è Mostra de Venise-section Orrizonti.

2023, De retour avec les singles Saturé et Comment Rester Propre ? , La Rumeur chante Comment Rester Propre le nouvel album, La Rumeur filme Rue des Dames le nouveau film, La Rumeur tourne et remplit La Cigale en déc. 2024. Puis La Maroquinerie en juin 2025 à l’occasion de la réédition de l’album Du Cœur à l’Outrage .

DIMANCHE

ANIMATIONS QUAIS SULLY CHALIES .

Quai Sully Chaliès Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 85 46 01 17 aeroson12@gmail.com

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English :

11th edition of the Graffiti Garden Party in Millau. The festival takes place on the Quais Sully Chalies. With 12 street artists invited for a 150 m2 collective fresco, stands, initiations and dance demos.

L’événement Graffiti Garden Party (festival du graffiti) 2026 Millau a été mis à jour le 2026-05-15 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)