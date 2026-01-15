Migoual Concept Race ( Trail Millau, Mont Aigoual, Millau) Millau

Migoual Concept Race ( Trail Millau, Mont Aigoual, Millau)

Migoual Concept Race Millau Aveyron

Début : Samedi 2026-07-04

fin : 2026-07-04

130 km, 4000 m D+. Par équipe de 2 ou 3, temps maximal 30h

2026 10e édition !!

Plus qu’une course, un concept.

Partir de la ville (Millau) au levé du soleil.

Rejoindre par équipe, avant le couché du soleil, un sommet mythique, le Mont Aigoual (1567 m), 65 km plus loin.

Et revenir, par le même chemin, en croisant les autres équipes et en affrontant la nuit.

Petite subtilité, un parcours sans balisage additionnel autre que celui d’un vieux GR oublié, le GR62.

Millau Mont Aigoual Millau ! .

Migoual Concept Race Millau 12100 Aveyron Occitanie +33 6 61 81 54 68 asgc12@gmail.com

English :

130 km, 4000 m D+. In teams of 2 or 3, maximum time: 30 h –

2026: 10th edition!

