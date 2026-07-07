Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois Centre Culturel Ribérac
mardi 7 juillet 2026 · Centre Culturel · Ribérac
Informations pratiques
Ribérac
Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois
Centre Culturel 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00
Date(s) :
2026-07-07
Boutique éphémère de créations artisanales du ribéracois du 07 juillet au 29 août 2026 les exposants sont exclusivement des artisans du territoire, dont les créations, entièrement réalisées à la main, sont uniques.
Vous y trouverez des objets en cuir, céramique, tissu, bois, micro-macramé, des bijoux, du verre, de la laine et des tableaux réalisé avec du sable
Entrée libre du mardi au samedi de 9h à 18h, vernissage le vendredi 10 juillet à partir de 18h, plus d’infos au 07 80 03 35 23. .
Centre Culturel 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 03 35 23
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English : Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois
L’événement Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois Ribérac a été mis à jour le 2026-07-01 par Val de Dronne
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