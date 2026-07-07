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Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois Centre Culturel Ribérac

mardi 7 juillet 2026 · Centre Culturel · Ribérac

Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois Centre Culturel Ribérac

Informations pratiques

Début
mardi 7 juillet 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Centre Culturel
Adresse
13 Place du Général de Gaulle
Ville
24600 Ribérac
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Ribérac

Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois

Centre Culturel 13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07 09:00:00
fin : 2026-08-29 18:00:00

Date(s) :
2026-07-07

Boutique éphémère de créations artisanales du ribéracois du 07 juillet au 29 août 2026 les exposants sont exclusivement des artisans du territoire, dont les créations, entièrement réalisées à la main, sont uniques.
Vous y trouverez des objets en cuir, céramique, tissu, bois, micro-macramé, des bijoux, du verre, de la laine et des tableaux réalisé avec du sable

Entrée libre du mardi au samedi de 9h à 18h, vernissage le vendredi 10 juillet à partir de 18h, plus d’infos au 07 80 03 35 23.   .

Centre Culturel 13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 80 03 35 23 

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English : Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois

L’événement Exposition des Artisans d’Art du Ribéracois Ribérac a été mis à jour le 2026-07-01 par Val de Dronne

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