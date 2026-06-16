Ribérac

Soirée festive avec artistes et artisans

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 18:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

Soirée festive avec les Artisans d’art du Ribéracois et les artistes amateurs de l’exposition Exposez-vous ! Au programme double vernissage, jeux en bois géants et apéritif dînatoire en musique offert à tous (tout public)

Soirée festive avec les Artisans d’art du Ribéracois et les artistes amateurs de l’exposition Exposez-vous ! Au programme double vernissage, jeux en bois géants et apéritif dînatoire en musique offert à tous (tout public) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Soirée festive avec artistes et artisans

Festive evening with the Ribéracois Artisans and the amateur artists from the “Exposez-vous!” exhibition %BB On the agenda: a double opening reception, giant wooden games, and a musical cocktail reception open to everyone (all ages welcome)

L’événement Soirée festive avec artistes et artisans Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne