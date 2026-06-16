Soirée festive avec artistes et artisans Ribérac
Soirée festive avec artistes et artisans Ribérac vendredi 10 juillet 2026.
Ribérac
Soirée festive avec artistes et artisans
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-10 18:00:00
fin : 2026-07-10
Date(s) :
2026-07-10
Soirée festive avec les Artisans d’art du Ribéracois et les artistes amateurs de l’exposition Exposez-vous ! Au programme double vernissage, jeux en bois géants et apéritif dînatoire en musique offert à tous (tout public)
Soirée festive avec les Artisans d’art du Ribéracois et les artistes amateurs de l’exposition Exposez-vous ! Au programme double vernissage, jeux en bois géants et apéritif dînatoire en musique offert à tous (tout public) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Soirée festive avec artistes et artisans
Festive evening with the Ribéracois Artisans and the amateur artists from the “Exposez-vous!” exhibition %BB On the agenda: a double opening reception, giant wooden games, and a musical cocktail reception open to everyone (all ages welcome)
L’événement Soirée festive avec artistes et artisans Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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