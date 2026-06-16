Ribérac

Exposez-vous !

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07

fin : 2026-09-05

Date(s) :

2026-07-07

Exposez-vous ! exposition d’artistes amateurs (enfants et adultes).

A la médiathèque de Ribérac 13 place du Général de Gaulle.

A voir sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.

Exposez-vous ! exposition d’artistes amateurs (enfants et adultes).

A la médiathèque de Ribérac 13 place du Général de Gaulle

A voir sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposez-vous !

Show Your Work! Exhibition by amateur artists (children and adults).

At the Ribérac Media Center, 13 Place du Général de Gaulle.

Open during the media center’s regular hours.

L’événement Exposez-vous ! Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne