Exposez-vous ! Ribérac
Exposez-vous ! Ribérac mardi 7 juillet 2026.
Ribérac
Exposez-vous !
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-09-05
Date(s) :
2026-07-07
Exposez-vous ! exposition d’artistes amateurs (enfants et adultes).
A la médiathèque de Ribérac 13 place du Général de Gaulle.
A voir sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.
Exposez-vous ! exposition d’artistes amateurs (enfants et adultes).
A la médiathèque de Ribérac 13 place du Général de Gaulle
A voir sur les horaires d’ouverture de la médiathèque. .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Exposez-vous !
Show Your Work! Exhibition by amateur artists (children and adults).
At the Ribérac Media Center, 13 Place du Général de Gaulle.
Open during the media center’s regular hours.
L’événement Exposez-vous ! Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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