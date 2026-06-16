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Exposez-vous ! Ribérac

Exposez-vous ! Ribérac

Exposez-vous ! Ribérac mardi 7 juillet 2026.

Adresse : 13 Place du Général de Gaulle

Ville : 24600 Ribérac

Département : Dordogne

Début : mardi 7 juillet 2026

Fin : samedi 5 septembre 2026

Tarif :

Ribérac

Exposez-vous !

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-07
fin : 2026-09-05

Date(s) :
2026-07-07

Exposez-vous ! exposition d’artistes amateurs (enfants et adultes).
A la médiathèque de Ribérac 13 place du Général de Gaulle.
A voir sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.
Exposez-vous ! exposition d’artistes amateurs (enfants et adultes).
A la médiathèque de Ribérac 13 place du Général de Gaulle
A voir sur les horaires d’ouverture de la médiathèque.   .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20 

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English : Exposez-vous !

Show Your Work! Exhibition by amateur artists (children and adults).
At the Ribérac Media Center, 13 Place du Général de Gaulle.
Open during the media center’s regular hours.

L’événement Exposez-vous ! Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne

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