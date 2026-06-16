Lecture au jardin les mardis Ribérac
Lecture au jardin les mardis Ribérac mercredi 1 juillet 2026.
Ribérac
Lecture au jardin les mardis
13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-01 16:00:00
fin : 2026-08-31
Date(s) :
2026-07-01
Lire au jardin un petit temps de lecture à haute voix au jardin attenant à la médiathèque… pour les petits, les grands ou les deux ! (Tout public)
Lire au jardin un petit temps de lecture à haute voix au jardin attenant à la médiathèque… pour les petits, les grands ou les deux ! (Tout public) .
13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20
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English : Lecture au jardin les mardis
Reading in the Garden: A short storytime %E0 read aloud in the garden next to %E0 the library… for kids, adults, or both! (For all ages)
L’événement Lecture au jardin les mardis Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne
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