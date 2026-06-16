Ribérac

Lecture au jardin les mardis

13 Place du Général de Gaulle Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-01 16:00:00

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-01

Lire au jardin un petit temps de lecture à haute voix au jardin attenant à la médiathèque… pour les petits, les grands ou les deux ! (Tout public)

Lire au jardin un petit temps de lecture à haute voix au jardin attenant à la médiathèque… pour les petits, les grands ou les deux ! (Tout public) .

13 Place du Général de Gaulle Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 92 52 20

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English : Lecture au jardin les mardis

Reading in the Garden: A short storytime %E0 read aloud in the garden next to %E0 the library… for kids, adults, or both! (For all ages)

L’événement Lecture au jardin les mardis Ribérac a été mis à jour le 2026-06-16 par Val de Dronne