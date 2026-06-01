Fête de la musique Ribérac
Fête de la musique Ribérac samedi 20 juin 2026.
Ribérac
Fête de la musique
Place de la Vieille Église Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 11:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Fête de la musique conte musical Le garçon qui cherchait ses rêves co-écrit par Gaëlle Toinon et les élèves des classes d’éveil à 11h à la Collégiale Notre-Dame ainsi qu’un concert de l’orchestre du Conservatoire à 17h30 à l’Espace André Malraux Entrée libre et gratuite.
Fête de la musique conte musical Le garçon qui cherchait ses rêves co-écrit par Gaëlle Toinon et les élèves des classes d’éveil à 11h à la Collégiale Notre-Dame ainsi qu’un concert de l’orchestre du Conservatoire à 17h30 à l’Espace André Malraux Entrée libre et gratuite. .
Place de la Vieille Église Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 11 63 74 93
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English : Fête de la musique
Fête de la musique: musical tale Le garçon qui cherchait ses rêves co-written by Gaëlle Toinon and pupils from the early-learning classes at 11 a.m. at the Collégiale Notre-Dame, plus a concert by the Conservatoire orchestra at 5:30 p.m. at the Espace André Malraux Free admission.
L’événement Fête de la musique Ribérac a été mis à jour le 2026-06-03 par Val de Dronne
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