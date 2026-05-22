Ribérac

Soirée rencontre dédidaces JC Nouard

Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-18 19:00:00

fin : 2026-06-18

Date(s) :

2026-06-18

Soirée rencontre dédidaces JC Nouard Forestier résistant, militant de terrain et enfant du Périgord Vert, Jean-Claude Nouard présentera son dernier livre Manifeste pour la forêt (éd. La Plage).

A travers son expérience et son engagement de longue date, il partagera son regard sur la forêt

Soirée rencontre dédidaces JC Nouard Forestier résistant, militant de terrain et enfant du Périgord Vert, Jean-Claude Nouard présentera son dernier livre Manifeste pour la forêt (éd. La Plage).

A travers son expérience et son engagement de longue date, il partagera son regard sur la forêt, sa protection et notre lien au vivant.

A 19h à la librairie coopérative L’Arbre à Palabres .

Plus d’infos au 09 66 83 70 50 .

Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 83 70 50

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English : Soirée rencontre dédidaces JC Nouard

JC Nouard: Resistant forester, grassroots activist and child of the Périgord Vert, Jean-Claude Nouard will present his latest book Manifeste pour la forêt (published by La Plage).

Through his experience and long-standing commitment, he will share his views on the forest

L’événement Soirée rencontre dédidaces JC Nouard Ribérac a été mis à jour le 2026-05-22 par Val de Dronne