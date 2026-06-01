Fête de la musique Ribérac
Fête de la musique Ribérac dimanche 21 juin 2026.
Ribérac
Fête de la musique
Centre Culturel Ribérac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-21 15:30:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-21
Fête de la musique
Les cauchemars du chat duo de clarinettes goûter musical
Entrée libre
Fête de la musique
Les cauchemars du chat duo de clarinettes goûter musical
Entrée libre .
Centre Culturel Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68
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English : Fête de la musique
Fête de la musique
Les cauchemars du chat clarinet duo musical snack
Free admission
L’événement Fête de la musique Ribérac a été mis à jour le 2026-06-03 par Val de Dronne
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