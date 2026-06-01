Ribérac

Fête de la musique

Centre Culturel Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-21 15:30:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-21

Fête de la musique

Les cauchemars du chat duo de clarinettes goûter musical

Entrée libre

Fête de la musique

Les cauchemars du chat duo de clarinettes goûter musical

Entrée libre .

Centre Culturel Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 24 14 00 68

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English : Fête de la musique

Fête de la musique

Les cauchemars du chat clarinet duo musical snack

Free admission

L’événement Fête de la musique Ribérac a été mis à jour le 2026-06-03 par Val de Dronne