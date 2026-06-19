Dédicace avec Catherine Monroy Librairie L’Arbre à Palabres Ribérac

Informations pratiques

Ribérac

Dédicace avec Catherine Monroy

Librairie L’Arbre à Palabres 3 bis rue du 26 Mars Ribérac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-10 19:00:00

fin : 2026-07-10

Date(s) :

2026-07-10

La librairie L’Arbre à Palabres accueille Catherine Monroy pour une rencontre autour de son ouvrage Les femmes de l’ombre , aux éditions Fanlac. Son livre met en lumière le rôle des femmes pendant la seconde guerre mondiale. En Dordogne comme ailleurs, elles ont participé à la résistance et contribué à la libération.

Gratuit

Plus d’infos au 09 66 83 70 50. .

Librairie L’Arbre à Palabres 3 bis rue du 26 Mars Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 83 70 50

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English : Dédicace avec Catherine Monroy

L’événement Dédicace avec Catherine Monroy Ribérac a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne