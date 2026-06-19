Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet Librairie L’Arbre à Palabres Ribérac jeudi 2 juillet 2026.

Ribérac

Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet

Librairie L’Arbre à Palabres 3 bis rue du 26 Mars Ribérac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-02 19:00:00

fin : 2026-07-02

Date(s) :

2026-07-02

La librairie L’Arbre à Palabres accueille Clément Bouynet pour une rencontre autour de son ouvrage Condat, le géant de papier , aux éditions Fanlac. L’auteur nous présentera ce fleuron de l’industrie papetière locale.

Gratuit

Plus d’infos au 09 66 83 70 50. .

Librairie L’Arbre à Palabres 3 bis rue du 26 Mars Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 83 70 50

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English : Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet

L’événement Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet Ribérac a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne