Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet Librairie L’Arbre à Palabres Ribérac
Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet Librairie L’Arbre à Palabres Ribérac jeudi 2 juillet 2026.
Ribérac
Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet
Librairie L’Arbre à Palabres 3 bis rue du 26 Mars Ribérac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-02 19:00:00
fin : 2026-07-02
Date(s) :
2026-07-02
La librairie L’Arbre à Palabres accueille Clément Bouynet pour une rencontre autour de son ouvrage Condat, le géant de papier , aux éditions Fanlac. L’auteur nous présentera ce fleuron de l’industrie papetière locale.
Gratuit
Plus d’infos au 09 66 83 70 50. .
Librairie L’Arbre à Palabres 3 bis rue du 26 Mars Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 9 66 83 70 50
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English : Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet
L’événement Rencontre et Dédicace avec Clément Bouynet Ribérac a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne
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