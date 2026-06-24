Ribérac

Marché Gourmand avec animation Musicale

Place Joseph Debonnière Ribérac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-07 19:00:00

fin : 2026-08-18

Date(s) :

2026-07-07 2026-08-18

Marché Gourmand Association Clos de la Charouffie

L’association du Clos de la Charouffie vous invite à partager un moment convivial lors de son Marché Gourmand, qui se tiendra à partir de 19h sur la place Débonnière à Ribérac.

Venez découvrir une belle sélection de produits locaux et savourer sur place les spécialités proposées par les exposants dans une ambiance chaleureuse, festive et musicale.

Entre amis, en famille ou entre voisins, rejoignez-nous pour une soirée placée sous le signe du goût, du partage et de la bonne humeur !

Important Pensez à apporter vos couverts pour profiter pleinement de votre repas ! .

Place Joseph Debonnière Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 50 34 14 lesamisduclosdelacharouffie24@gmail.com

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English : Marché Gourmand avec animation Musicale

Gourmet Market Association Clos de la Charouffie

L’événement Marché Gourmand avec animation Musicale Ribérac a été mis à jour le 2026-06-24 par Val de Dronne