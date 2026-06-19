Soirée Brasero à volonté Voie des stades Ribérac

Informations pratiques

Ribérac

Soirée Brasero à volonté

Voie des stades Stade Municipal Ribérac Dordogne

Tarif : – – 20 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 19:30:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

L’école de rugby de Ribérac organise une soirée brasero en partenariat avec une ferme locale

Réservation obligatoire 06 71 32 67 84

20 € à volonté hors boisson 12 € enfant de de 12 ans .

Voie des stades Stade Municipal Ribérac 24600 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 71 32 67 84

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English : Soirée Brasero à volonté

L’événement Soirée Brasero à volonté Ribérac a été mis à jour le 2026-06-19 par Val de Dronne