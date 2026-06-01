Exposition des artistes des ateliers d’ AA Salle de l’Isarce Arthez-d’Asson
Exposition des artistes des ateliers d’ AA Salle de l’Isarce Arthez-d’Asson samedi 27 juin 2026.
Arthez-d’Asson
Exposition des artistes des ateliers d’ AA
Salle de l’Isarce Rue du Stade Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27
fin : 2026-06-28
Date(s) :
2026-06-27
Exposition des travaux artistiques réalisés par les adhérents des ateliers d’Asson animation pendant la saison 2025-2026.
Entrée gratuite et ouverte à tous .
Salle de l’Isarce Rue du Stade Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine
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English : Exposition des artistes des ateliers d’ AA
L’événement Exposition des artistes des ateliers d’ AA Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay
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