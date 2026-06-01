Exposition des artistes des ateliers d’ AA Salle de l’Isarce Arthez-d’Asson

Arthez-d’Asson

Exposition des artistes des ateliers d’ AA

Salle de l’Isarce Rue du Stade Arthez-d’Asson Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27

fin : 2026-06-28

Date(s) :

2026-06-27

Exposition des travaux artistiques réalisés par les adhérents des ateliers d’Asson animation pendant la saison 2025-2026.

Entrée gratuite et ouverte à tous .

Salle de l’Isarce Rue du Stade Arthez-d’Asson 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

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English : Exposition des artistes des ateliers d’ AA

L’événement Exposition des artistes des ateliers d’ AA Arthez-d’Asson a été mis à jour le 2026-06-04 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay