Exposition des écoles et collège publics Atelier Legault Place de la République Ombrée d’Anjou dimanche 14 juin 2026.

Ombrée d’Anjou

Exposition des écoles et collège publics Atelier Legault

Place de la République Atelier Legault Ombrée d’Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-14 15:00:00

fin : 2026-06-21 18:30:00

Date(s) :

2026-06-14 2026-06-18 2026-06-19 2026-06-20 2026-06-21

Exposition proposée à l’atelier Legault de Pouancé, du samedi 13 au dimanche 21 juin 2026.

À Pouancé, l’atelier Legault accueille du 13 au 21 juin une exposition des écoles et collèges publics.

Le vernissage a lieu ce vendredi 12 juin à 18h.

Exposition du samedi 13 au dimanche 21 juin 2026.

Jeudi et vendredi de 14h à 18h et samedi de 15h à 18h30 .

Place de la République Atelier Legault Ombrée d’Anjou 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 92 90 62 atelier.legault@ombreedanjou.fr

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English :

Exhibition presented by the Legault Studio in Pouancé, from Saturday, June 13 to Sunday, June 21, 2026.

L’événement Exposition des écoles et collège publics Atelier Legault Ombrée d’Anjou a été mis à jour le 2026-06-11 par Office de tourisme Anjou bleu