Exposition des élèves des Térébinthes LES TEREBINTHES Crozon
Exposition des élèves des Térébinthes LES TEREBINTHES Crozon samedi 6 juin 2026.
Crozon
Exposition des élèves des Térébinthes
LES TEREBINTHES 1 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06
fin : 2026-06-13
Date(s) :
2026-06-06
Une très belle occasion de voir les œuvres des élèves des Térébinthes et de découvrir la pluralité des ateliers proposés par les artistes intervenants toutes l’année. .
LES TEREBINTHES 1 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 45 58 61 56
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English :
L’événement Exposition des élèves des Térébinthes Crozon a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime
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