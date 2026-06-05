Exposition des élèves des Térébinthes LES TEREBINTHES Crozon

Crozon

Exposition des élèves des Térébinthes

LES TEREBINTHES 1 Rue du Moulin du Chat Crozon Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06

fin : 2026-06-13

Date(s) :

2026-06-06

Une très belle occasion de voir les œuvres des élèves des Térébinthes et de découvrir la pluralité des ateliers proposés par les artistes intervenants toutes l’année. .

LES TEREBINTHES 1 Rue du Moulin du Chat Crozon 29160 Finistère Bretagne +33 7 45 58 61 56

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English :

L’événement Exposition des élèves des Térébinthes Crozon a été mis à jour le 2026-05-29 par OT Presqu’île de Crozon Aulne Maritime