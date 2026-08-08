Exposition Des mots et des images Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains
mardi 1 septembre 2026 · Espace Culturel Assantza · Cambo-les-Bains
Informations pratiques
Cambo-les-Bains
Exposition Des mots et des images
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00
Date(s) :
2026-09-01
Du mardi au samedi de 14h à 18h.
invitation à la rêverie et à la création qui illuminent la vie quotidienne. .
Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr
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English : Exposition Des mots et des images
L’événement Exposition Des mots et des images Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cambo les Bains
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