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AGENDA · Cambo-les-Bains

Exposition Des mots et des images Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains

mardi 1 septembre 2026 · Espace Culturel Assantza · Cambo-les-Bains

Exposition Des mots et des images Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
samedi 12 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Espace Culturel Assantza
Adresse
9 Allée Edmond Rostand
Ville
64250 Cambo-les-Bains
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Cambo-les-Bains

Exposition Des mots et des images

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01 14:00:00
fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :
2026-09-01

Du mardi au samedi de 14h à 18h.
invitation à la rêverie et à la création qui illuminent la vie quotidienne.   .

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28  assantza@mairie-cambolesbains.fr

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English : Exposition Des mots et des images

L’événement Exposition Des mots et des images Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cambo les Bains

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