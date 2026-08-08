Exposition Des mots et des images Espace Culturel Assantza Cambo-les-Bains

Informations pratiques

Cambo-les-Bains

Exposition Des mots et des images

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01 14:00:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-01

Du mardi au samedi de 14h à 18h.

invitation à la rêverie et à la création qui illuminent la vie quotidienne. .

Espace Culturel Assantza 9 Allée Edmond Rostand Cambo-les-Bains 64250 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 25 76 28 assantza@mairie-cambolesbains.fr

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English : Exposition Des mots et des images

L’événement Exposition Des mots et des images Cambo-les-Bains a été mis à jour le 2026-08-08 par OT Cambo les Bains