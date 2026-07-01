Exposition des oeuvres de Julius Turner, peintre interné au camp de Gurs, Maison du patrimoine, Oloron-Sainte-Marie

Informations pratiques

Exposition des oeuvres de Julius Turner, peintre interné au camp de Gurs 19 et 20 septembre Maison du patrimoine Pyrénées-Atlantiques

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Julius Turner, peintre allemand interné au camp de Gurs, y réalisa une quarantaine d’aquarelles et de lavis. Ses œuvres constituent un témoignage sensible de son expérience au sein du camp.

Une présentation proposée par l’Amicale du camp de Gurs.

Renseignements : 06 84 32 96 45

Maison du patrimoine 52 rue Dalmais 64400 Oloron-Sainte-Marie Oloron-Sainte-Marie 64400 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Julius Turner est un peintre allemand, interné à Gurs. Il a laissé une quarantaine d’aquarelles et lavis, réalisés au camp.

©Amicale du camp de Gurs