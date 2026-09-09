Exposition des œuvres des artistes clarifontains, La Chapelle de Clairefontaine, Clairefontaine-en-Yvelines
samedi 19 septembre 2026 · La Chapelle de Clairefontaine · Clairefontaine-en-Yvelines
Informations pratiques
Exposition des œuvres des artistes clarifontains 19 et 20 septembre La Chapelle de Clairefontaine Yvelines
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00
Dans la nef vous découvriez les réalisations des artistes clarifontains.
La Chapelle de Clairefontaine 12, impasse de l’Abbaye – 78120 Clairefontaine en Yvelines Clairefontaine-en-Yvelines 78120 Yvelines Île-de-France 01 34 94 39 87 https://www.lachapelledeclairefontaine.org/ La Chapelle est un centre d’art animé par l’association La Chapelle de Clairefontaine, dédié à la diffusion de la culture, qui a ouvert ses portes au public le 10 septembre 2016.
La Chapelle s’inscrit dans le prolongement de la galerie baudoin lebon, fondée par Baudoin Lebon il y a plus de cinquante ans. Depuis sa création, la galerie explore, découvre et défend des artistes contemporains. La Chapelle en constitue aujourd’hui une extension naturelle, offrant un espace plus vaste permettant de conserver, présenter et valoriser les œuvres dans un cadre différent de celui de la galerie parisienne.
Dans la nef vous découvriez les réalisations des artistes clarifontains.
©La Chapelle de Clairefontaine 2025
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