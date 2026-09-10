Exposition – des pierres et des hommes / Maison du patrimoine, Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur), Lanmeur
samedi 19 septembre 2026 · Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) · Lanmeur
Informations pratiques
Exposition – des pierres et des hommes / Maison du patrimoine 19 et 20 septembre Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) Finistère
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00
Venez découvrir l’exposition « des pierres et des hommes », présentant la collection géologique du petit Trégor, où sont exposés de nombreux échantillons de pierres, des panneaux illustrés montrant l’emploi de ces pierres par l’homme depuis le XXème siècle.
L’exposition met en valeur le petit patrimoine de Lanmeur en y présentant les fontaines et lavoirs du territoire.
Présentation de cartes postales et photos anciennes.
Maison du patrimoine (Kernitron-Lanmeur) 11 rue de Kernitron, 29620, Lanmeur Lanmeur 29620 Finistère Bretagne 0786974723 Ancienne maison du Fossoyeur. Parking à Kernitron
Venez découvrir l’exposition à la Maison du Patrimoine
Maison du patrimoine
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