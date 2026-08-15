Exposition Des pots s’en font – volet 2 Atelier Alain Le Bras Nantes
mercredi 23 septembre 2026 · Atelier Alain Le Bras · Nantes
Informations pratiques
Date et horaire de début et de fin : 2026-09-23 15:00 – 19:00
Gratuit : non Entrée libre Tout public
Des pots s’en font – volet 2 est une exposition qui met en scène l’intérieur d’une maison à travers les différentes pièces qui la composent. Elle rassemble une multitude d’objets du quotidien, refabriqués en céramique ou en bois, dont la présence suggère la disparition mystérieuse des habitant.e.s.Ces objets deviennent les témoins d’une histoire inachevée, en cours. Ils prennent la parole à travers des textes, mais aussi par leurs formes, grinçantes ou déformées, qui instaurent un sentiment d’étrangeté. Les pots s’inquiètent, mais de quoi ? Ils tentent ici de nous restituer des malentendus qui auraient conduit à l’absence des habitant.e.s et invitent les visiteurs à mener l’enquête à leurs côtés. Que s’est-il passé ?L’exposition interroge ainsi comment nos manières d’habiter influencent nos imaginaires et la façon dont les objets domestiques façonnent nos relations. C’est cette tension entre fonction et fiction qui traverse l’ensemble du projet.Exposition visible du 9 au 27 septembre les mercredi, vendredi, samedi et dimanche de 15h à 19hVernissage le 8 septembre à 18h
Atelier Alain Le Bras Malakoff – Saint-Donatien Nantes 44000
https://www.instagram.com/collectif_baladeuse/
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