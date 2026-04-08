EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac
EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Aurignac samedi 18 avril 2026.
Aurignac
EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE !
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac Haute-Garonne
Tarif : 4 – 4 – EUR
4
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18
fin : 2026-10-18
Date(s) :
2026-04-18
Au fil de la préhistoire, l’Homme a tissé des liens multiples avec les milieux côtiers, des premiers rivages africains aux pourtours de la Méditerranée…
Conçue par le Musée de Préhistoire de Terra Amata et adaptée par le Musée de l’Aurignacien, cette exposition propose une synthèse de la longue histoire qui lie les préhistoriques aux mers et océans, depuis l’utilisation de matières premières provenant des littoraux, dès le Paléolithique ancien, jusqu’à l’arrivée des Néolithiques dans le sud de la France par voie maritime…
Pour tout public
Prix compris dans le billet d’entrée 4 .
MUSÉE DE L’AURIGNACIEN Avenue Benabarre Aurignac 31420 Haute-Garonne Occitanie
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English :
Throughout prehistory, mankind has forged many links with coastal environments, from the first African shores to the Mediterranean…
L’événement EXPOSITION DES PRÉHISTORIQUES À LA PLAGE ! Aurignac a été mis à jour le 2026-04-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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