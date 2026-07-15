Exposition des talents locaux Rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Informations pratiques

Plouénan

Exposition des talents locaux

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-30

Date(s) :

2026-09-01

À l’occasion du Forum des Associations , tout le mois de septembre, la médiathèque vous propose de découvrir des pièces originales créées à Plouénan, que ce soit en broderie, vannerie, cartonnerie, peinture (créations de résidants de la colocation Age & Vie et d’AS Domicile). Des talents artistiques locaux seront mis en avant ! .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

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English :

L’événement Exposition des talents locaux Plouénan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX