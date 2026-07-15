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AGENDA · Plouénan

Exposition des talents locaux Rue du 19 Mars 1962 Plouénan

mardi 1 septembre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Plouénan

Informations pratiques

Début
mardi 1 septembre 2026
Fin
mercredi 30 septembre 2026
Lieu
Rue du 19 Mars 1962
Adresse
Médiathèque
Ville
29420 Plouénan
Département
Finistère
Tarif

Plouénan

Exposition des talents locaux

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-01
fin : 2026-09-30

Date(s) :
2026-09-01

À l’occasion du Forum des Associations , tout le mois de septembre, la médiathèque vous propose de découvrir des pièces originales créées à Plouénan, que ce soit en broderie, vannerie, cartonnerie, peinture (créations de résidants de la colocation Age & Vie et d’AS Domicile). Des talents artistiques locaux seront mis en avant !   .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47 

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English :

L’événement Exposition des talents locaux Plouénan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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