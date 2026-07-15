Exposition photographique Les Gitans Par Albert Pennec rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Informations pratiques

Plouénan

Exposition photographique Les Gitans Par Albert Pennec

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-01

fin : 2026-09-26

Date(s) :

2026-09-01

J’ai photographié les gitans la première fois en Bretagne à Plounéour Trez en 1976 lors de la Convention et par la suite aux Saintes Maries de la Mer . Le voyage photographique que l’artiste Albert Pennec propose des arrêts sur image sur la vie nomade, les chants, les danses, les coutumes vestimentaires, la force familiale, la croyance religieuse.

Le photographe landivisien a invité Jean-Albert Guénégan, poète morlaisien, à apposer des textes sur les photos, qui donnent la parole aux images et poussent encore plus loin le voyage. .

rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 47

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English :

L’événement Exposition photographique Les Gitans Par Albert Pennec Plouénan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX