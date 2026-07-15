Forum des Associations Rue du 19 Mars 1962 Plouénan

Informations pratiques

Plouénan

Forum des Associations

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Bâtiment Espace Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-05 17:00:00

fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :

2026-09-05

Septembre, c’est le mois des inscriptions aux activités sportives et culturelles, ne manquez pas le forum des associations et retrouvez une grille mystère organisée par le pôle animation. .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Bâtiment Espace Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 11

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English :

L’événement Forum des Associations Plouénan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX