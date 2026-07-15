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AGENDA · Plouénan

Forum des Associations Rue du 19 Mars 1962 Plouénan

samedi 5 septembre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Plouénan

Informations pratiques

Début
samedi 5 septembre 2026
Fin
samedi 5 septembre 2026
Heure de début
17:00:00
Lieu
Rue du 19 Mars 1962
Adresse
Médiathèque Bâtiment Espace
Ville
29420 Plouénan
Département
Finistère
Tarif

Plouénan

Forum des Associations

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Bâtiment Espace Plouénan Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00

Date(s) :
2026-09-05

Septembre, c’est le mois des inscriptions aux activités sportives et culturelles, ne manquez pas le forum des associations et retrouvez une grille mystère organisée par le pôle animation.   .

Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Bâtiment Espace Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 11 

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English :

L’événement Forum des Associations Plouénan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX

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