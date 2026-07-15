Forum des Associations Rue du 19 Mars 1962 Plouénan
samedi 5 septembre 2026 · Rue du 19 Mars 1962 · Plouénan
Informations pratiques
Plouénan
Forum des Associations
Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Bâtiment Espace Plouénan Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-05 17:00:00
fin : 2026-09-05 19:00:00
Date(s) :
2026-09-05
Septembre, c’est le mois des inscriptions aux activités sportives et culturelles, ne manquez pas le forum des associations et retrouvez une grille mystère organisée par le pôle animation. .
Rue du 19 Mars 1962 Médiathèque Bâtiment Espace Plouénan 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 69 51 11
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English :
L’événement Forum des Associations Plouénan a été mis à jour le 2026-08-21 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX
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